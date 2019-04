In dem nur einen Tag geöffneten Concept Store gibt es Produkte aus den Bereichen Mode, Living und Design von lokalen Marken für Familien.

Der Freh x Friends Pop-up Store hat am Sonntag, den 14. April 2019 von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Freh ist ein Lebel für Kindermode im Sitz in Kreuzberg. Zusammen mit anderen lokalen Marken wie Blue Ben, Svea Jargstorff und Yumalove präsentiert der Laden Schönes für Familien, darunter Kosmetikprodukte, Kleidung und Spielzeug. Dazu gibt es Livemusik und Snacks. Der Pop-up Store befindet sich im Studio Cherie in der Hobrechtstraße 65/66.