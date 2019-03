Neu in der Mall of Berlin: Party Fiesta

In der Mall of Berlin am Leipziger Platz hat am Freitag, den 22. März 2019 eine Filiale der Einzelhandelskette Party Fiesta neu eröffnet. Das Sortiment umfasst Partyartikel von Luftballons über Piñatas bis zum falschen Schnurrbart sowie Kostüme für Damen, Herren, Jugendliche, Kinder und Babys. Der neue Shop befindet sich im ersten Untergeschoss.