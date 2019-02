Der dritte Ballonladen der Ballonhelden feiert am Samstag, den 2. März 2019 Neueröffnung. Der Händler führt Luftballons mit Helium, Folienballons, Latexballons, Zahlenluftballons in vielen Farben und Formen für jeden Anlass. Auch Ballongas ist in dem Ballonladen "Ballonhelden 3" in der Wilmersdorfer Straße 150 im Bezirk Charlottenburg erhältlich.