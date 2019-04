Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Neueröffnung

Set Fashion zieht in die Rosenthaler Straße

Die Premiummarke Set setzt auf einen lässig-urbanen Look. Ihre Pullover, Jacken, Röcke, Hosen und Accessoires sind nun auch in einem Store am Hackeschen Markt erhältlich.

Set Fashion hat am Mittwoch, den 20. März 2019 einen Store in der Rosenthaler Straße 48 in Berlin-Mitte eröffnet. Auf etwa 150 Quadratmetern verkauft die Marke dort ihre urbane Mode für Frauen, zu der neben Kleidung auch Accessoires gehören. Der Set Store ist der erste eigenständige des Labels aus München.

