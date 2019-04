Mexx eröffnet Flagship Store in Berlin

Nach Neuausrichtung und Neutstart eröffnet die niederländische Modemarke Mexx wieder Läden. Auch in Berlin soll einer aufmachen.

Nach Bankrott und Übernahme durch die RNF Holding will Mexx auch den deutschen Markt zurückerobern. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 eröffnet der Modehersteller aus den Niederlanden einen Flagship Store in Berlin. Wann und wo der Shop eröffnen wird, steht noch nicht fest. Gesetzt ist allerdings, dass er im neuen Ladendesign gestaltet sein wird, das durch Minimalismus, Geradlinigkeit und Eleganz besticht. Gesichert ist auch eine Konzentration auf E-Commerce: In den Schaufenstern soll es Tablets geben, über die Bestellungen rund um die Uhr möglich sind.