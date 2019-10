Motel a Miio in Mitte

Das Keramiklabel, das auf handverlesenes Geschirr aus Portugal spezialisiert ist, hat einen Laden in der Münzstraße eröffnet.

Seit dem 30. Juni 2018 verkauft das Pottery Label Motel a Miio mit Sitz in München seine Tableware und Accessoires in einem eigenen Laden in Berlin. Zum Sortiment des Shops in der Münzstraße gehören Teller, Tassen, Servierplatten, Schalen, Vasen, Karaffen, Lampenschirme und Serviettenringe aus feiner handgemachter und handbemalter portugiesischer Keramik in zarten, erdigen und frischen Farben.