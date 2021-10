Warnstreik im Einzelhandel: Einzelne Filialen betroffen

Einbezogen in den Warnstreik für höhere Gehälter seien etwa einzelne Filialen der Unternehmen Ikea, Rewe, Kaufland, Galeria Karstadt Kaufhof, Edeka, Thalia, H&M, Primark sowie das Rewe-Lager in Mariendorf und das Kaufland-Lager Lübbenau. Zentraler Streikort sei der Berliner Breitscheidplatz , wo es am Vormittag eine Versammlung geben sollte, teilte die Gewerkschaft mit.