Verkaufsoffene Sonntage am 2. und 4. Advent

Die Geschäfte können dann von 13.00 bis 20.00 Uhr öffnen. Diese Öffnung sei aber nur zulässig, wenn auch mindestens drei der fünf größten Weihnachtsmärkte wie geplant an den Adventssonntagen stattfinden. Dabei handelt es sich um die Weihnachtsmärkte am Schloss Charlottenburg, an der Gedächtnis-Kirche (Breitscheidplatz), am Gendarmenmarkt, am Roten Rathaus und in der Zitadelle Spandau. Sollte es wieder strengere Corona-Einschränkungen geben, hätten diese Vorrang. Im vergangenen Jahr mussten die meisten Geschäfte Mitte Dezember wegen des Pandemie-Lockdowns wieder schließen.