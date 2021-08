Berliner Einzelhandel stärker als vor Pandemie

Der Einzelhandel in Berlin ist gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgegangen.

Das Gastgewerbe hingegen verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres heftige Umsatzeinbrüchen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am 24. August 2021 mitteilte. Demnach erwirtschafteten die Berliner Einzelhändler im ersten Halbjahr dieses Jahres 3,9 Prozent mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum 2019, also noch vor der Corona-Pandemie. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 lag die Umsatzsteigerung bei 2,2 Prozent.