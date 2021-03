Nur mit Termin: Einzelhändler in Berlin öffnen Geschäfte

Auch in Berlin haben zahlreiche Geschäfte seit Dienstag (09. März 2021) nach monatelanger Schließung wieder geöffnet - allerdings müssen die Kunden vorher online oder telefonisch einen Termin für den Einkauf vereinbaren.

Erlaubt ist zudem nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter. Auf diese Möglichkeit hatten sich Bund und Länder in der vergangenen Woche geeinigt. In Berlin gilt die entsprechende Verordnung seit Sonntag. Wegen des Feiertags am Montag konnte der Berliner Einzelhandel erst am Dienstag mitziehen. Voraussetzung für die Termin-Öffnung ist ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 100. Das heißt, dass sich innerhalb der vergangenen sieben Tage nicht mehr als 100 Menschen pro 100 000 Einwohner neu mit dem Corona-Virus infiziert haben dürfen. In der Hauptstadt lag dieser Wert am Montag bei 70,4 - Tendenz allerdings steigend.