Die meisten Berliner Händler öffnen

Die meisten Geschäfte in Berlin und Brandenburg nutzen nach Branchenangaben die Möglichkeit, nach der Corona-Pause wieder für Kundschaft zu öffnen.

«Egal wie stabil der Strohhalm ist - wir greifen nach jedem Strohhalm», hieß es am 08. März 2021 beim Handelsverband Berlin-Brandenburg. In Brandenburg durften bislang geschlossene Geschäfte am Montag unter Auflagen wieder öffnen, Berlin zieht wegen des Feiertags am Montag einen Tag später nach. Zu den Auflagen für eine Öffnung zählt, dass Kundinnen und Kunden sich für feste Zeitfenster zum Einkaufen anmelden müssen. Bei einem Teil der Händler lassen sich Termine online buchen, vielfach müssen die Kunden aber im Laden anrufen.