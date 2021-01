Neue Markthalle am Kranoldplatz in Planung

Nach Schließung der Marktstände an der Ferdinandstraße in Lichterfelde soll dort in Zukunft eine Markthalle mit fest vermieteten Ständen entstehen.

Nachdem ein neuer Investor die Fläche am Kranoldplatz zunächst für Lebensmittel- und Drogeriefilialen nutzen wollte, soll jetzt ein neuer Bauantrag im Stadtplanungsamt Steglitz-Zehlendorf eingegangen sein. Für die neue Markthalle seien nun dauerhaft vermietete Marktstände mit einer Verkaufsfläche von je 25 Quadratmetern geplant. Diese sollen hinter einer großen Glasfront errichtet werden. Der Bauantrag, der erst im Dezember 2020 eingegangen war, werde derzeit geprüft.