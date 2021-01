Wochenmarkt an der Suarezstraße muss schließen

Der Zuspruch für den Wochenmarkt habe im Laufe der Zeit immer mehr abgenommen, sodass zuletzt nur noch zwei Händler ihre Produkte anboten. Ein weiteres Problem seien zahlreiche falsch parkende Fahrzeuge rund um den Standort. Betroffene Händler sollen auf die Wochenmärkte am Bundesplatz, in der Charlottenbrunnerstraße und am Richard-Wagner-Platz ausweichen. Kundinnen und Kunden wird empfohlen, ihre Einkäufe auf den naheliegenden Märkten am Karl-August-Platz , Klausenerplatz und in der Nestorstraße zu tätigen. Der letzte Termin für den Wochenmarkt an der Suarezstraße ist der 28. Januar.