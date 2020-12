Viele Menschen nutzten Möglichkeit zum Einkauf in der Stadt

Wie schon am Vortag bildeten sich etwa am Alexanderplatz vor den Geschäften lange Schlangen, in denen die Menschen aber meistens Abstand zueinander hielten. Auch in der Friedrichstraße warteten am Dienstag viele Kunden vor den Eingängen. Brechend voll waren die Einkaufsstraßen allerdings nicht. In den Geschäften darf pro 20 Quadratmeter Ladenfläche ohnehin nur ein Kunde unterwegs sein. Entsprechend viel Platz hatten die Menschen.