DelicioUS! startet Pop Up Shop im Bikini Berlin

Der «DelicioUS!» Pop Up Shop will Besucher auf eine kulinarische Reise durch die Vereinigten Staaten entführen. Gleichzeitig soll das Projekt Gastronomen während der Corona-Pandemie unterstützen. Zum Speisenangebot gehören unter anderem «Sweet potato jam», «Main lobster bisque» und «Bacon old fashioned». Teilnehmende gastronomische Einrichtungen sind beispielsweise das Prism, das Bricole und die Bar Mr. Susan.