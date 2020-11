Gewerkschaft: Widerstand gegen verkaufsoffene Sonntage

Verdi wendet sich auch gegen die wiederholt vorgetragene Forderung des Handels, wegen Corona an sämtlichen vier Adventssonntagen zu öffnen - bislang sind es zwei. Die Branche argumentiert, damit ließen sich Kundenströme entzerren. Ritter widersprach: Weitere Öffnungen erzeugten zusätzliche Kontaktmöglichkeiten. «Infektionsschutz heißt: weniger und nicht mehr.» In Nordrhein-Westfalen geht die Gewerkschaft gerichtlich gegen die dort geplanten Sonntagsöffnungen an den vier Adventssonntagen und am ersten Januarwochenende vor. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat noch keine Entscheidung über den Eilantrag getroffen.