Vor Teil-Lockdown: Etwas mehr Kunden in Berliner Geschäften

Vor dem Teil-Lockdown von diesem Montag an hat der Einzelhandel in Berlin noch einmal eine verstärkte Nachfrage gespürt.

Es seien deutlich mehr Kunden in die Geschäfte als sonst an einem Sonnabend gekommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen. Das Plus zwischen zehn und 20 Prozent sei aber auch auf den Feiertag in Brandenburg zurückzuführen.