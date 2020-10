Trödel gegen Lebensmittel: Berliner Tafel eröffnet Tauschladen «Haltbar»

Die Berliner Tafel eröffnet an diesem Samstag (24. Oktober 2020) in Charlottenburg ein Geschäft, in dem Spender Lebensmittel gegen Trödel tauschen können.

© dpa

Wer Kaffee, Konserven, Müsli und andere haltbare Produkte bringt, kann zum Beispiel Porzellantassen, Bilder, Rucksäcke, bestickte Taschentücher oder antiquarische Schätzchen mitnehmen, teilte der Verein am Mittwoch (21. Oktober 2020) mit. Das neue Ladengeschäft « Haltbar » wird zunächst für drei Jahre in die Pestalozzistraße einziehen. Die eingetauschten Lebensmittel werden an bedürftige Menschen verteilt. Besucher können künftig montags bis samstags von 12 Uhr bis 20 Uhr im «Haltbar» stöbern.

Geld- und Lebensmittelspenden rückläufig Laut Geschäftsführerin Antje Trölsch ist das Aufkommen an Spenden deutlich zurückgegangen. «In den vergangenen zwei Monaten haben wir nur noch etwa halb so viele Lebensmittel sammeln können wie sonst üblich», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch Geldspenden seien rückläufig.

«Eins Mehr!»-Aktionen entfallen coronabedingt Zu den Ursachen für den Rückgang bei Lebensmittelspenden zählten übliche saisonale Schwankungen, ein besserer Verkauf der Ware in den Supermärkten und vermutlich auch die größer werdende Gruppe von Lebensmittelrettern. Hinzu komme, dass die «Eins Mehr!»-Aktionen, bei denen Ehrenamtliche in den Supermärkten um Lebensmittelspenden bitten, coronabedingt ebenfalls entfielen. Einen möglichen Grund für den Rückgang der Geldspenden sieht der Verein in der wirtschaftlichen Unsicherheit potenzieller Spender.

Ausgaben der Berliner Tafel gestiegen Parallel zum Spendenrückgang sind demnach die Ausgaben des Vereins gestiegen, etwa durch die Logistikkosten für die Belieferung bedürftiger Menschen mit Lebensmitteltüten vom Lockdown im März bis weit in den Sommer und der Bereitstellung erforderlicher neuer Kühl- und Lagerflächen.

