C&A am Kurfürstendamm feiert Wiedereröffnung nach Umbau

Nach einer sechsmonatigen Umbaupause findet in der C&A-Filiale auf dem Kurfürstendamm heute (24. September 2020) die Wiedereröffnungsfeier statt. Neben einem neuen Design soll es jetzt unter anderem auch digitale Beratungsmöglichkeiten geben.

© dpa

Mitte November 2020 will das New Yorker Modeunternehmen «Polo Ralph Lauren» einen neuen Store im Erdgeschoss der Mall of Berlin in Mitte eröffnen. Auf 160 Quadratmetern soll es ein breites Angebot aus amerikanischer Sportswear geben. mehr