Dänisches Bettenlager eröffnet neue Filiale in Charlottenburg

Am Montag (08. Juni 2020) feierte Dänisches Bettenlager Neueröffnung in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg und wirbt mit zahlreichen Rabattaktionen.

© dpa

Dänisches Bettenlager gehört zu Europas führenden Handelsunternehmen für Betten, Matratzen, Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires. Mit dem neuen « City Store - Dänisches Bettenlager » sollen die Sortimente auch für Innenstadtbewohner schnell und einfach erreichbar werden. Im Online-Shop gibt es zusätzlich zum regulären Angebot eine Auswahl von Möbeln im skandinavischen Design, die nicht im Store erhältlich sind. Kunden können ihre Einkäufe bestellen und in der Filiale abholen. Auch ein Lieferservice ist verfügbar. Insgesamt hat Dänisches Bettenlager 38 Standorte in der Hauptstadt.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr