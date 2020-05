Modemarke «People» launcht Archiv-Kollektion in der Torstraße

Im neuen Temporary Store des Labels in der Torstraße 170 ( Mitte ) können Besucher vom 10. Juni bis 20. Juni 2020 vielfältige Unikate der letzten Jahre erwerben. Von dem Erlös wird das soziale Projekt, in dem Jugendliche Kleidung und Accessoires selbst entwerfen, weitergeführt. «People» ist ein Projekt von «Karuna - Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not Int. e. V.» und wurde 2015 mit dem BKM-Preis für kulturelle Bildung der Bundesregierung ausgezeichnet. Es soll den jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Struktur und Hoffnung geben.