Flächenbeschränkungen für Einzelhandel sollen wegfallen

Der Berliner Senat will bestehende Einschränkungen für die Öffnung von Geschäften streichen.

Dazu gehört die Vorgabe, dass Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Fläche noch geschlossen bleiben müssen. «Ich gehe davon aus, dass das morgen Nachmittag erledigt ist», sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag (05. Mai 2020) mit Blick auf eine Sondersitzung des Senats am Mittwoch. «Ich gehe davon aus, dass es in diesem Sinne keine Beschränkungen mehr für den Einzelhandel gibt.»