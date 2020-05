Brot in Corona-Krise gefragt: Zeit der Hamsterkäufe vorbei

Es gebe aber auch den Trend, dass die Menschen den Bäcker in ihrem Kiez während der Corona-Krise wiederentdeckten. «Die Leute kaufen wieder stärker bei sich um die Ecke ein. Man konzentriert sich auf die nächste Umgebung.» In Brandenburg komme hinzu, dass die Ausflügler fehlten, auch die Berliner, die am Wochenende mal rausgefahren seien, sagte Kamm. «Zu Ostern haben wir das in Brandenburg, aber auch in Berlin erheblich gemerkt, dass die Touristen gefehlt haben.»