HBB: Berliner Kunden halten sich an Maskenpflicht

In Berlin gilt die Größenbeschränkung für Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels seit vergangener Woche Mittwoch. In Einkaufszentren gilt die Regel für jedes einzelne Geschäft. Die Karstadt- und Kaufhof-Filialen sowie das überregional bekannte Kaufhaus des Westens (KaDeWe) dürfen zudem vorerst auf ganzer Fläche öffnen, wie das Berliner Verwaltungsgericht laut einem Sprecher an diesem Donnerstag entschied. Die Warenhäuser hatten einen Eilantrag gestellt.