800-Quadratmeter-Regel: Bezirke sehen kaum Verstöße

Anders in Reinickendorf : «Es werden im Rahmen des Streifendienstes flächendeckende Kontrollen durchgeführt», teilte Stadtrat Sebastian Maack mit. Die Mitarbeiter nähmen dazu Lagepläne zur Hand und mäßen auch eigenhändig, wenn Zweifel bestünden. In Tempelhof-Schöneberg kommen dazu auch Laser-Messgeräte zum Einsatz. Verstöße wurden in beiden Bezirken aber nicht festgestellt. Das gilt auch für die Ordnungsämter in Mitte, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.