Schulstart: Mundschutz-Pflicht im Einzelhandel gefordert

Erst in der Woche darauf sollen dann auch andere Jahrgangsstufen wieder unterrichtet werden. Sie alle müssen sich umgewöhnen: Klassen werden geteilt unterrichtet, Schülerinnen und Schüler müssen Abstandsregeln einhalten - auf dem Pausenhof genau wie im Klassenzimmer. Zudem gilt von Montag an in Berlin eine Maskenpflicht im Nahverkehr . Zugleich ist eine Debatte entbrannt, dies im Einzelhandel ebenfalls einzuführen.