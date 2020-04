Am Wochenende weiter verhaltene Nachfrage im Berliner Handel

Der große Ansturm auch auf Warenhäuser wie Karstadt und Kaufhof sowie auf das am Samstag (25. April 2020) erstmals wieder geöffnete KaDeWe blieb größtenteils aus. «Es haben sich alle vorbildlich an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten, wie es bei einem Start in der jetzigen Situation sein sollte», sagte eine Sprecherin des KaDeWe.