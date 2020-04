Einzelhandel: Geschäfte dürfen ab Mittwoch öffnen

Trotz der Corona-Krise können Berliner von diesem Mittwoch 22. April 2020 an wieder in vielen Geschäften jenseits des Lebensmittelhandels einkaufen.

Der Berliner Senat entschied am Dienstag, dass Händler mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Mitte der Woche wieder öffnen dürfen. Pro 20 Quadratmeter ist dabei ein Kunde zugelassen, wie der Senat am Dienstag in einem Beschluss mitteilte. Umgerechnet dürfen sich demnach 40 Kunden gleichzeitig in einem Geschäft mit 800 Quadratmetern aufhalten.