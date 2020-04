In Berlin bereiten sich Geschäfte auf Wiedereröffnung vor

Nach wochenlanger Schließung in der Corona-Krise bereiten sich viele Berliner Geschäfte jenseits des Lebensmittelhandels auf die Wiedereröffnung vor.

Erste Maßnahmen sollen am Dienstag beschlossen werden

Hier will der Senat am Dienstag zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Am Mittwoch oder am Donnerstag könnte es dann auch in der Hauptstadt soweit sein. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern die Eröffnung in der Corona-Krise zu ermöglichen. In einigen Bundesländern können auch größere Geschäfte öffnen, wenn sie ihre Flächen absperren und entsprechend verkleinern. Trotz der Zuversicht des Handelsverbands ist es in Berlin bislang noch offen, ob das auch in der Hauptstadt möglich ist.