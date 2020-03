«Entspannt Euch!»: Handel ruft Supermarktkunden zu Ruhe und Geduld auf

Für den Wocheneinkauf sollten Kunden in der Corona-Krise mehr Ruhe und Geduld mitbringen. Dazu hat der Handelsverband Berlin-Brandenburg aufgerufen.

«Leute, entspannt Euch», mahnte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. «Wenn es voll ist, kommt später oder kommt am nächsten Tag früh wieder. Es wird niemand verhungern.» Der Handelsvertreter rief dazu auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Stellenweise waren in den vergangenen Tagen die Regale für einzelne Produkte zeitweise leergekauft worden, darunter Konserven, Mehl, länger haltbare Lebensmittel und Milch sowie Toilettenpapier und Seife.

Die Umgangsformen in den Lebensmittelgeschäften werden nach Branchenangaben rauer. «Unsere Verkäufer spüren eine steigende Aggressivität», sagte Busch-Petersen der Deutschen Presse-Agentur. Das zeige sich etwa, wenn Verkaufspersonal in der Corona-Krise darauf hinweise, wenn mehr als haushaltsübliche Mengen im Einkaufswagen landen. Dann sei es schon vorgekommen, dass Kunden Mitarbeiter mit dem Wagen abdrängten. «Wir brauchen das Gegenteil: Solidarität.»

© dpa

Kontakt reduzieren, Abstand halten: Nur so lässt sich die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch was bedeutet das genau? Was ist jetzt noch in Ordnung, was nicht mehr? mehr