Senat erlaubt Sonntagsöffnungen von Supermärkten und Co.

Einige Geschäfte in Berlin dürfen angesichts der hohen Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten in der Coronakrise ab sofort auch am Sonntag öffnen - allerdings nur von 12 bis 18 Uhr.

Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sich nur wenige Einrichtungen daran beteiligen werden. Öffnen dürfen am Sonntag fortan Lebensmittelhändler, Getränke- und Wochenmärkte, Sanitärhäuser, Drogerien , Zeitungskiosks sowie Baumärkte und Geschäfte für den Tierbedarf, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in einer neuen Verfügung am Donnerstagabend festlegte. Dies gilt vorerst bis zum 19. April 2020.

Schon am Vortag hatte die Senatsverwaltung bestimmt, dass in diesen Sektoren die Arbeiten hinter den Kulissen auch am Sonntag weiter gehen dürfen - also die Produktion, Anlieferung und die Befüllung der Regale. Dass nun auch die Beschäftigten im Verkauf arbeiten dürfen, war erwartet worden.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hatte allerdings bereits am 18. März 2020 betont, dass sich voraussichtlich nur wenige Händler an den Sonntagsöffnungen beteiligen werden. «Das Gros der Supermärkte und Discounter wird nicht mitmachen können und auch nicht wollen», hatte der Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen gesagt. Vor allem die großen Märkte bräuchten einen Tag Zeit, um sich hinter den Kulissen wieder neu zu strukturieren, Regale einzuräumen und Kraft für den nächsten Ansturm zu sammeln. Dies sei weiterhin aktuell, sagte er am Donnerstag.

