Ikea schließt Geschäfte wegen Coronavirus

«Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, haben wir alle Ikea Einrichtungshäuser in Deutschland bis auf Weiteres geschlossen», teilte der Konzern am Dienstag (17. März 2020) mit. Die Gesundheit der Kunden und Angestellten habe oberste Priorität. In Berlin betreibt Ikea drei große Geschäfte in Spandau Tempelhof und Lichtenberg