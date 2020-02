«Planungsstudio»: Neues Ikea-Konzept kommt nach Berlin

Der Möbelhändler Ikea kommt schneller als bislang bekannt mit einem neuen Ladenkonzept nach Berlin.

In Pankow und in Potsdam sollen bis zum Spätsommer zwei kleine Läden entstehen, von Ikea «Planungsstudio» genannt. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch (05. Februar 2020) in Hofheim bei Frankfurt an.