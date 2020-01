C&A hat Medienberichte bestätigt, wonach in diesem Jahr bundesweit voraussichtlich 13 Filialen geschlossen werden sollen. Laut einem Sprecher des Unternehmens kann sich die Zahl noch geringfügig ändern. Auch eine Filiale in Berlin ist von den Plänen betroffen: Die in der Wilmersdorfer Straße . Der C&A-Standort ist ebenfalls für eine Schließung im Gespräch. Der Textilhändler betreibt rund 450 Geschäfte in ganz Deutschland, 17 davon in der Hauptstadt.