Winterschlussverkauf beginnt am 27. Januar

Aufgrund der milden Temperaturen sind die Lager der Händler zum diesjährigen freiwilligen Winterschlussverkauf noch gut gefüllt.

Am Montag, den 27. Januar 2020 startet der diesjährige freiwillige Winterschlussverkauf (WSV). Viele Geschäfte verkaufen zum Winter Sale Bekleidung, Schuhe und mehr mit zum Teil hohen Rabatten. Da es bisher sehr mild war, sind die Lager nach wie vor recht voll und die Kunden haben eine große Auswahl. Der Winterschlussverkauf dauert in der Regel zwei Wochen. Viele Geschäfte haben ihre Saisonware schon jetzt reduziert oder bieten über den üblichen Zeitraum hinaus rabattierte Produkte an.