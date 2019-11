Ikea plant acht neue Filialen in Berlin

Die neuen Läden sollen in der Innenstadt und in den Außenbezirken entstehen. Mit riesigen Möbelhallen haben die neuen Ikea-Filialen allerdings nicht viel zu tun.

In einem am Donnerstag, den 21. November 2019 veröffentlichten Interview mit der Wirtschaftswoche sprach Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev über die neuen Pläne des Konzerns. Der schwedische Möbelriese will ab 2021 bis zu acht alternative Filialformate an verschiedenen Standorten in Berlin eröffnen. Geplant sind ein XS-Store mit einer Ladenfläche von maximal 10.000 Quadratmetern und bis zu sieben Planungsstudios.