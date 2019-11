Investor Benko verteidigt Karstadt-Projekt am Hermannplatz

Der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Eigentümer René Benko steht zum geplanten Neubau des Karstadt-Gebäudes. Die Anwohner hingegen sind besorgt.

Anwohner befürchten Verdrängung

Das nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Karstadtgebäude am Hermannplatz soll Benkos Plänen zufolge Platz machen für einen Neubau. Ein Entwurf des Architekten David Chipperfield orientiert sich dafür am prunkvollen Gebäude, das in den 20er Jahren an derselben Stelle als Europas größtes und modernstes Warenhaus galt. Gegen die Pläne regt sich jedoch Widerstand von Anwohnern und Lokalpolitikern, die mit dem Bau eine Aufwertung der Lage und damit weitere Verdrängung der Bewohner befürchten.