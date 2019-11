Max Herre lädt zur Signierstunde im Kulturkaufhaus

Der Stuttgarter Singer-Songwriter, Rapper und Produzent Max Herre (Freundeskreis) stattet dem Dussmann Kulturkaufhaus am Donnerstag, den 7. November 2019 zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr einen Besuch ab. In der Abteilung Vinyl im Erdgeschoss des Kaufhauses in der Friedrichstraße signiert er sein neues Album "Athen". Der Eintritt ist frei.