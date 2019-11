Star-Wars-Stars besuchen die Hallen am Borsigturm

Am 9. und 10. November 2019 sind die Stars der Galaxie in den Hallen am Borsigturm zu Gast. Berühmte Charaktere wie Darth Vader, Luke Skywalker, Chewbacca, Yoda, Boba Fett, Prinzessin Leia und Stormtrooper fordern die Besucher zum Star-Wars-Quiz heraus und belohnen die Gewinner mit Preisen. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm, Spiele und jede Menge Selfies. Am Samstag ist die bunte Truppe zwischen 11 und 18 Uhr im Shoppingcenter unterwegs, am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr.