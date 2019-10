Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Nachrichten

Verkaufsoffener Sonntag am Mauerfallwochenende

Am Jubiläumswochenende, an dem sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt, öffnen in Berlin an beiden Tagen die Geschäfte.

© dpa

Am 10. November gibt es anlässlich der Feierlichkeiten einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag, wie die Senatsverwaltung für Arbeit am Mittwoch, den 30. Oktober 2019 mitteilte. Einkaufen ist dann zwischen 13 und 20 Uhr möglich. Allerdings dürfen Geschäfte nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz nicht an zwei aufeinanderfolgenden und auch nur insgesamt an zwei Sonn- oder Feiertagen im Monat öffnen.

© dpa Verkaufsoffene Sonntage in Berlin Eine Übersicht über die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2019 in Berlin. mehr

© dpa 30 Jahre Mauerfall Events, Konzerte und Ausstellungen zu 30 Jahre Mauerfall in Berlin: 2019 feiert Berlin und Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer im Jahr 1989. mehr