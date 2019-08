Mall of Berlin feiert 5. Geburtstag

Die Mall of Berlin am Leipziger Platz feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Der Geburtstag wird vom 6. bis zum 8. September 2019 gefeiert. Auf dem Programm stehen Fashion Shows, ein Kids & Family Day, Walking Acts, Magierauftritte und mehr. Auch ein Seifenblasenkünstler ist zu Gast. Am Sonntag ist verkaufsoffen: Die Mall of Berlin hat an diesem Tag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.