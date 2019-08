Berliner Einkaufsmeilen verlieren Besucher

Der Gewerbeimmobiliendienstleister Jones Lang LaSalle (JLL) hat Passanten in den großen Shoppingstraßen Berlins gezählt. Der Kurfürstendamm verlor 16 Prozent, die Wilmersdorfer Straße sogar 30 Prozent. In der Friedrichstraße waren 8 Prozent weniger Menschen unterwegs. Verluste gab es auch in der Karl-Marx-Straße und in der Schönhauser Allee. Ein Plus verzeichneten hingegen Tauentzien (+1,6%), Alexanderplatz (+26%), Rosenthaler Straße (+26%) und Münzstraße (+30%). Die Zahlen stammen aus dem letzten Jahr, verglichen wurde mit dem Zeitraum 2014 bis 2018.