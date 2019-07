Friedrichstraße im Oktober zeitweise autofrei

Ein Teil der Berliner Friedrichstraße wird am ersten Oktober-Wochenende und nicht wie bisher geplant Anfang September für einige Tage für Autos gesperrt.

Das bestätigte das Bezirksamt Mitte am Mittwoch (17. Juli 2019) auf Anfrage. Vor eineinhalb Wochen hatte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) zunächst mitgeteilt, die Einkaufsmeile werde vom 6. bis 8. September für Autos gesperrt. Nun wurden die Pläne nach Absprache mit den Anrainern noch einmal geändert - wohl auch, weil der an jenem Wochenende berlinweit geplante verkaufsoffene Sonntag gerichtlich untersagt wurde.

Nächster Testlauf im Advent geplant

«Auf der Straße soll Platz sein zum Bummeln und Verweilen und für besondere Angebote der anliegenden Geschäfte», sagte von Dassel in einem Video zum geplanten Programm. Auch Modemacher sollen sich präsentieren. In der Vorweihnachtszeit soll dann der nächste, etwas längere Testlauf folgen. Zuletzt war die Zeit rund um den 2. Advent im Gespräch - an dem Sonntag dürfen in Berlin die Geschäfte voraussichtlich öffnen.