Erste Geschäfte starten in den Sommerschlussverkauf

Der klassische Sommerschlussverkauf ist zwar abgeschafft. Trotzdem verkaufen viele Händler ab der letzten Juliwoche des Jahres ihre Saisonware zum reduzierten Preis - in diesem Jahr also ab Montag, den 29. Juli 2019. Einige geben schon vorher hohe Rabatte auf Sommerkleider, Bademode und Co. Im Berliner Linden-Center etwa läuft der Sommerschlussverkauf bereits, auch im Boulevard Berlin und im Designer Outlet haben viele Geschäfte die Preise für Sommerware reduziert. Der freiwillige Sommerschlussverkauf dauert zwei Wochen.