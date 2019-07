Dabatte um Sonntagsöffnung von Spätis

Eine Gerichtsentscheidung zur Sonntagsöffnung von Spätis sollte Rechtssicherheit schaffen. In den Bezirken gibt es dazu geteilte Ansichten.

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Sonntagsschließung für Spätis bekräftigt - betroffene Bezirke gehen aber weiterhin getrennte Wege im Umgang mit dem Verbot. Während etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf Stadtrat Arne Herz (CDU) die restriktive Bezirkslinie bestätigt sieht, will man in Friedrichshain-Kreuzberg auch in Zukunft erst reagieren, wenn Beschwerden das Ordnungsamt erreichen oder andere Verstöße festgestellt werden. Allerdings fehlt es oft an Personal, wie Mitte-Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sagte.