H&M verlässt die Friedrichstraße

Wie die Berliner Zeitung am Donnerstag, den 4. Juli 2019 berichtet, wird der schwedische Modehändler H&M die Filiale in der Friedrichstraße 83 zum 31. August diese Jahres aufgeben. Als Begründung gibt eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber der Zeitung veränderte Kundenströme und die Konkurrenz durch die Mall of Berlin an.