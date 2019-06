Buffalo Boots schließt Filiale: Räumungsverkauf

Der Kult-Hersteller Buffalo Boots will sich Medienberichten zufolge auf den Fachhandel konzentrieren. Die drei bestehenden Mono-Stores in Berlin, Frankfurt und Dreieich werden in Folge geschlossen. Ein Termin für die Schließung der Buffalo-Filiale am Rosenthaler Platz steht noch nicht fest. Der Räumungsverkauf mit Nachlässen von bis zu 70 Prozent hat bereits begonnen. Fans der Plateau-Schuhe mit 90er Jahre-Feeling bleibt der Online-Shop von Buffalo Boots jedoch erhalten.