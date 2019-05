Verkaufsoffene Sonntage für zweites Halbjahr festgelegt

Der Berliner Senat hat die Termine für fünf weitere verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr veröffentlicht.

Demnach dürfen die Geschäfte in Berlin am 21. Juli, 4. August, 8. September sowie dem 8. und 22. Dezember öffnen, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Montag, den 27. Mai 2019 mitteilte. Laut Gesetz dürfen in Berlin bei öffentlichem Interesse jährlich acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage zugelassen werden.