Die hyperlokale, limitierte Berlin Collection von H&M gibt es ab Donnerstag, den 16. Mai 2019 in nur acht Filialen des schwedischen Modehändlers. Die neunteilige Kollektion soll berlinspezifische Trends abbilden und besteht aus Body, Radlerhose, Trenchcoat, Blazer, Palazzohose, Rock, Top, Kleid und Jumpsuit. Die Stücke wurden in Europa produziert. Erhältlich sind sie laut Branchenportal Textilwirtschaft.de in den Läden am Leipziger Platz, im Boulevard Berlin , im Ring-Center , im Schultheiss Quartier , in der Schönhauser Allee, in der Grunerstraße und in zwei Filialen am Kurfürstendamm