Händler laden zum Gratis Comic Tag

Comicfans kommen an einem Tag im Jahr in den Genuss von kostenlosen Heften. Nun ist es wieder soweit. Auch in Berlin beteiligen sich viele Händler an der Aktion.

Am Samstag, den 11. Mai 2019 ist Gratis Comic Tag. Die Aktion soll Menschen die Freude am Lesen von Comics näherbringen und Werbung für das Genre machen. Auch in in Berlin beteiligen sich zahlreiche Comicläden und Händler, darunter Modern Graphics Grober Unfug , Comic Base Berlin, aber auch das Dussmann Kulturkaufhaus sowie verschiedene Thalia- und Hugendubelfilialen.

